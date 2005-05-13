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В выборах в представительные органы муниципальных образований Башкирии намерены принять участие 42 либерал-демократа

13 мая 2005, 18:56
Конференцией Башкирского регионального отделения ЛДПР выдвинуты 42 человека, представляющие 11 районных и городских ячеек партии, для участия в выборах представительных органов муниципальных образований Башкирии.В Салавате за депутатские мандаты намерены бороться одиннадцать либерал-демократов, в Стерлитамаке - восемь, в Нефтекамске и Мелеузе - по шесть, в Уфе и Благовещенске - по пять, в Кумертау - лишь один претендент.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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