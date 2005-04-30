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В первомайские праздники в Уфе ожидаются дождь и гроза

30 апреля 2005, 11:09
1 мая в столице Башкирии ожидается облачная погода, временами дождь, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14.На следующий день, 2 мая, температура немного повысится ночью до +6:+8, днем воздух прогреется до 15:17 градусов тепла. В понедельник ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, умеренный, при грозе порывы до 18 м/с.Такую погоду прогнозирует на выходные Башгидромет.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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