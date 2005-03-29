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Михаил Зелепукин стал прокурором Ярославской области

29 марта 2005, 15:34
29 марта приказом Генпрокурора РФ Владимира Устинова Михаил Зелепукин назначен прокурором Ярославской области. Также во вторник парламентарии облдумы единогласно дали согласие на это назначение. Кандидатура старшего советника юстиции одобрена всеми депутатами, присутствующими на заседании. Г-н Зелепукин получил 41 голос (при необходимых 26-ти), сообщили в ярославском парламенте.Напомним, что новый прокурор региона переехал в Ярославль из Уфы, где занимал пост первого заместителя главы надзорного ведомства Башкирии. Сейчас эта должность вакантна. в Уфе> от 30.03.05 г.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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