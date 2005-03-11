Миронов о трагедии над Боденским озером: время лечит

Перед предстоящим 15-16 марта официальными визитом в Швейцарскую Конфедерацию делегации Совета Федерации РФ председатель Совфеда Сергей Миронов дал интервью Радио Швейцарии и ИТАР-ТАСС.

На вопрос он ответил: