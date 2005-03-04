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Автобус с пассажирами потерял два колеса по дороге в аэропорт

4 марта 2005, 07:33
Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв ДТП, произошедшее вчера в пригороде столицы Башкирии. У рейсового автобуса 110-го маршрута , принадлежащему государственному предприятию <Башавтотранс>, прямо в пути отвалилось два задних колеса. уже выехал за город, развил скорость до 50-55 км/ч, как случилось предвиденное. К счастью, автобус, устояв на трассе, не опрокинулся в кювет, и все 30 пассажиров, а также водитель и кондуктор отделись только легким испугом.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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