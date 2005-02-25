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Американский фонд <Наследие>: Башкирия может стать более исламистской

25 февраля 2005, 15:23
Эксперт американского фонда (The Heritage Foundation) доктор философии Ариэль Коэн подготовил доклад <Кризис Путина: налицо политический переворот>. Доктор Коэн в частности отмечает: <Администрация Путина в недоумении: как препятствовать исламистскому экстремизму и терроризму, распространяемому из Чечни в смежные республики Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Дагестан на Севером Кавказе. Подобное расширение угрожает российскому государству открытым джихадом, и российская территориальная целостность - под угрозой. В конечном счете, даже Татарстан и Башкортостан могут стать более исламистскими>.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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