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В День защитника Отечества в столице Башкирии ударят 30-градусные морозы

21 февраля 2005, 20:56
Похолодание прогнозируют синоптики в ближайшие дни.Как сообщили в Уфе> в Башгидромете, уже завтра, 22 февраля, столбик термометра опустится ночью до отметки -18:-20, днем - до -12:-14. Еще холоднее в столице Башкортостана будет праздник защитника Отечества. Ночью температура воздуха понизится до 20:25 градусов мороза, при прояснениях до -30, днем - 13:18 градусов ниже нуля. 24 февраля ожидается такая же температура.По прогнозу метеорологов, в ближайшие трое суток в Уфе без осадков, сохранится переменная облачность, ветер восточный, умеренный.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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