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Забитый город. Башкирия: второе пришествие

26 января 2005, 03:36
На минувшей неделе многие мировые агентства посвятили свои главные новости Башкирии. Поводов было несколько - депутат Курултая Эдвард Мурзин наведался в московский загс с геем-добровольцем, чтобы заключить гомосексуальный брак. Отказ дворца бракосочетаний в приеме заявления у мужской пары башкирский парламентарий намерен обжаловать в Конституционном суде РФ. Но иностранные СМИ, несмотря на смелость и демократичность гражданского поступка депутата из , как окрестили Башкирию зарубежные корреспонденты, посвятили событиям в Благовещенске гораздо больше эфирного времени.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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