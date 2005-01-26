Забитый город. Башкирия: второе пришествие

На минувшей неделе многие мировые агентства посвятили свои главные новости Башкирии. Поводов было несколько - депутат Курултая Эдвард Мурзин наведался в московский загс с геем-добровольцем, чтобы заключить гомосексуальный брак. Отказ дворца бракосочетаний в приеме заявления у мужской пары башкирский парламентарий намерен обжаловать в Конституционном суде РФ. Но иностранные СМИ, несмотря на смелость и демократичность гражданского поступка депутата из , как окрестили Башкирию зарубежные корреспонденты, посвятили событиям в Благовещенске гораздо больше эфирного времени.