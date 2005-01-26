Продавщицу, отравившую детей пивом, только оштрафуют

В бессознательном состоянии в уфимскую детскую больницу № 17 были госпитализированы в четверг два 12-летних подростка. Подростки впали в кому от пива. Еще два их ровесника получили тяжелое пищевое отравление.Как сообщила в Уфе> начальник отделения по делам несовершеннолетних УВД города Зульфира Файрушина, немедленно была проведена проверка ЧП и выяснилось, что пенный напиток продала тинейджерам сотрудница коммерческого магазинчика в Калининском районе столицы Башкирии. Торговку оперативно отыскали и возбудили в отношении нее административное дело.