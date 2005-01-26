По умолчанию... О гибели миротворца из Башкирии командование предпочло не сообщать его родственникам

В минувшую пятницу несчастный случай произошел в российском батальоне смешанных сил по поддержанию мира (ССПМ) в Южной Осетии. Примерно в 10.20 по местному времени погиб военнослужащий-<срочник> Булат Миргазов, призванный из Дюртюлей. Об этом корреспонденту в Уфе> в телефонной беседе сообщил подполковник Сергей Янцевич, начальник штаба ССМП.- Младший сержант Миргазов из второго мотострелкового отряда нес службу на блокпосту в районе местечка Кехви в 15 километрах от Цхинвали.