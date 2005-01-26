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Гостьи 91-летней пенсионерки столкнулись нос к носу с ее убийцей

26 января 2005, 02:30
Труп 91-летней уфимки с множественными ножевыми ранениями обнаружен в понедельник в ее собственной квартире в доме № 127 на Комсомольской улице.Как рассказала в Уфе> сотрудник УВД столицы Башкирии капитан милиции Юлия Салимгареева, тело престарелой женщины нашли в кухне ее подружки. Немолодые дамы пришли навестить пенсионерку, однако дверь им никто не открыл. Зная, что старушка глуховата, приятельницы начали стучать в окно (покойная жила на первом этаже), но ответом опять было молчание. Тогда пожилые гражданки вновь вернулись в подъезд, толкнули дверь, и та открылась.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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