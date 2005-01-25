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Великое испытание. <Пошлите источник к ё..... матери>

26 января 2005, 01:17
До празднований 60-летия Великой Победы осталось 14 недель. Редакция газеты в Уфе> все это время будет вести для своих читателей исторические хроники о страшной и кровопролитной войне с фашистскими захватчиками. Напомним: великая битва была неожиданной и неизбежной. О многих архивных документах того периода мы узнали спустя десятилетия, о многих документах не знаем до сих пор. в Уфе> начинает листать архивы и подшивки газет этого времени и вспоминать о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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