Следом за тарифами на газ и услуги ЖКХ в Башкирии увеличивается плата за электро- и тепловую энергию

Ровно год продержались в Башкирии тарифы на тепловую и электроэнергию. С 1 февраля они меняются в сторону увеличения. Соответствующее решение приняло на минувшей неделе республиканское правительство.Как сообщили в Уфе> в аппарате башкирского Белого дома, отныне жителям городов придется платить за один киловатт-час электричества 83 копейки, а не 73, как раньше. Горожане, проживающие в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также сельчане станут рассчитываться с <Башкирэнерго> за свет по тарифу 58 копеек за один киловатт-час, вместо прежних 47-ми.