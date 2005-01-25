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Следом за тарифами на газ и услуги ЖКХ в Башкирии увеличивается плата за электро- и тепловую энергию

26 января 2005, 01:45
Ровно год продержались в Башкирии тарифы на тепловую и электроэнергию. С 1 февраля они меняются в сторону увеличения. Соответствующее решение приняло на минувшей неделе республиканское правительство.Как сообщили в Уфе> в аппарате башкирского Белого дома, отныне жителям городов придется платить за один киловатт-час электричества 83 копейки, а не 73, как раньше. Горожане, проживающие в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также сельчане станут рассчитываться с <Башкирэнерго> за свет по тарифу 58 копеек за один киловатт-час, вместо прежних 47-ми.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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