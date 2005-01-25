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Главный рвач страны. У Зурабова отбирают семь гектаров льготной земли

25 января 2005, 23:18
- Алле. А можно министра? - Он на даче. - Разве у него есть дача? - Он на даче показаний. (Неправдоподобный анекдот)Никогда не думал, что кто-нибудь сможет превзойти Гайдара по степени народной нелюбви. Но министру Зурабову это удалось.Когда я сказал ему об этом, министр отреагировал очень недовольно и нервно. Нечто вроде, что он не обращает внимания на всякие эмоции. Это вообще в характере Зурабова. Много раз наблюдал я за его манерой поведения - и на думской трибуне, и на заседаниях комитетов.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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