mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии заменят уполномоченного по правам человека

19 января 2005, 02:43
27 января депутаты Госсобрания Башкирии соберутся на первое в новом году заседание, которым откроется весенняя сессия. Вчера же президиум высшего законодательного органа республики утвердил повестку дня.Как сообщили в Уфе> в пресс-службе Курултая РБ, народные избранники планируют рассмотреть около 30 вопросов. Среди них, например, законодательные инициативы башкирских парламентариев по внесению в Госдуму России проектов федеральных законов , , а также отдельных законодательных актов РФ по социальной поддержке граждан.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04