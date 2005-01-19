В Башкирии заменят уполномоченного по правам человека

27 января депутаты Госсобрания Башкирии соберутся на первое в новом году заседание, которым откроется весенняя сессия. Вчера же президиум высшего законодательного органа республики утвердил повестку дня.Как сообщили в Уфе> в пресс-службе Курултая РБ, народные избранники планируют рассмотреть около 30 вопросов. Среди них, например, законодательные инициативы башкирских парламентариев по внесению в Госдуму России проектов федеральных законов , , а также отдельных законодательных актов РФ по социальной поддержке граждан.