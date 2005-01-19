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Стариков умертвили, чтобы они не мешали сдавать металлолом

19 января 2005, 02:28
В воскресенье в селе Дуван одноименного района Башкирии заполыхал жилой дом. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили внутри трупы 68-летнего хозяина дома и его брата, недавно отметившего 64-й день рождения. Однако родственники погибли не в пламени - пенсионерам кто-то помог уйти на тот свет.Как сообщил в Уфе> следователь Дуванской районной прокуратуры Динар Шакиров, со стариками расправился 13-летний Александр Макаров (фамилия в интересах следствия изменена).
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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