Салават Давлетов: <Исмагилов - действующий прокурор Благовещенска, никто его от должности не отстранял>

Случившееся в Благовещенске, несмотря на то, что с момента событий минул месяц, по-прежнему тревожит и общественность и журналистов. Оно и понятно - провинциальный городок оказался втянут в большую политику. Заинтересованные в публичных играх активны, используют все возможности для тиражирования нелепых слухов, играют на страстях населения. Цель этих действий тоже ясна - амбициозные и зажиточные люди, готовые тратить свое время и деньги в обмен на будущее высокое положение в обществе, есть в любом регионе.