Людмила Алексеева: <Мы вам заплатим. О’кей?>

Встреча спешно прибывших в Благовещенск правозащитников - руководителя московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой и исполнительного директора Всероссийского общества <За права человека> Льва Пономарева с жителями города в минувшую среду отличалась накалом страстей и, как нам показалось, столичные гости чувствовали себя на ней крайне некомфортно.- Так случилось потому, что на эту встречу администрация города привезла специально обученных людей, - объяснил на следующий день уфимским журналистам Лев Александрович.