mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Людмила Алексеева: <Мы вам заплатим. О&#8217;кей?>

19 января 2005, 03:03
Встреча спешно прибывших в Благовещенск правозащитников - руководителя московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой и исполнительного директора Всероссийского общества <За права человека> Льва Пономарева с жителями города в минувшую среду отличалась накалом страстей и, как нам показалось, столичные гости чувствовали себя на ней крайне некомфортно.- Так случилось потому, что на эту встречу администрация города привезла специально обученных людей, - объяснил на следующий день уфимским журналистам Лев Александрович.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04