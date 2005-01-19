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Андрей Шаронов: Населению нужно быть готовым к болезненным мерам

19 января 2005, 02:20
<Правую руку> Германа Грефа, замминистра экономического развития и торговли РФ Андрея Шаронова в Башкирии хорошо помнят. Выпускник Уфимского авиационного института, в котором он после окончания в 1986 году трудился инженером-исследователем кафедры авиаприборостроения, во время перестройки круто пошел вверх. Шаронов, как вспоминают о нем коллеги, всегда твердо знал, чего хочет. В 1987 году уже был секретарем комитета комсомола вуза, а уже в 1989-м стал депутатом Верховного Совета СССР, правда, прошел туда не путем всенародного голосования, а по комсомольской квоте.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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