Труп собутыльника убийца спрятал в навозе

Из навозной кучи, находившейся на личном подворье жителя деревни Кадырово Илишевского района Башкирии, извлекли в минувшую пятницу труп 38-летнего мужчины.Как сообщили в Уфе> в районной прокуратуре, 12 января хозяин дома устроил у себя вечеринку, на которую пригласил односельчан. Отгуляв на банкете, гости разошлись, и после этого организатора стихийного праздника никто не видел. На третий день родственники бесследно исчезнувшего гражданина заявили о его пропаже в правоохранительные органы. Впрочем, поиски завершились, едва начавшись.