Похитители скота вместо коровы расстреляли пастуха

Обвинительный приговор убийце вынес на днях Зианчуринский районный суд Башкирии. Преступник отправится отбывать наказание в колонию-поселение сроком в полтора года.Как сообщили в канцелярии суда, поздним августовским вечером прошлого года стадо крупнорогатого скота вернулось в деревню Новопавловка Зианчуринского района без сопровождения пастуха. Кроме того, крестьяне не досчитались поголовья - пропали две коровы. Спустя пару дней мертвого пастыря нашли в трех километрах от села со сквозной огнестрельной раной.