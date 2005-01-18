mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Похитители скота вместо коровы расстреляли пастуха

19 января 2005, 01:46
Обвинительный приговор убийце вынес на днях Зианчуринский районный суд Башкирии. Преступник отправится отбывать наказание в колонию-поселение сроком в полтора года.Как сообщили в канцелярии суда, поздним августовским вечером прошлого года стадо крупнорогатого скота вернулось в деревню Новопавловка Зианчуринского района без сопровождения пастуха. Кроме того, крестьяне не досчитались поголовья - пропали две коровы. Спустя пару дней мертвого пастыря нашли в трех километрах от села со сквозной огнестрельной раной.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04