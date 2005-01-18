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Подростка забили до смерти за то, что он отказался участвовать в краже

19 января 2005, 01:25
Труп 13-летнего подростка обнаружен в понедельник в третьем по величине городе Башкирии- Салавате.Как рассказал в Уфе> начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД РБ Андрей Шитов, мама воспитывала ребенка одна, но их неполная семья была вполне благополучной. Мальчик никогда не уходил из дома, и проблем с милицией не возникало. Только уроки в новой школе, в которой с прошлого года учился подросток, случалось, пропускал. В тот злополучный день школьник встретил своего 17-летнего знакомого, который был не один. Приятели уговорили подростка пойти с ними.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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