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Калоева лечат картами. "МК" узнал эксклюзивные подробности о содержании в психбольнице мстителя из России

18 января 2005, 23:38
Два года прошло с момента страшной трагедии, когда над Боденским озером разбился самолет "Башкирских авиалиний" по вине швейцарского диспетчера компании "Скайгайд". И уже год, как в психиатрической клинике находится Виталий Калоев, которого обвиняют в убийстве того самого швейцарского диспетчера. Суд пока не вынес никакого решения - главный обвиняемый, потерявший в той страшной катастрофе всю семью, находится на излечении.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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