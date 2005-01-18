Калоева лечат картами. "МК" узнал эксклюзивные подробности о содержании в психбольнице мстителя из России

Два года прошло с момента страшной трагедии, когда над Боденским озером разбился самолет "Башкирских авиалиний" по вине швейцарского диспетчера компании "Скайгайд". И уже год, как в психиатрической клинике находится Виталий Калоев, которого обвиняют в убийстве того самого швейцарского диспетчера. Суд пока не вынес никакого решения - главный обвиняемый, потерявший в той страшной катастрофе всю семью, находится на излечении.