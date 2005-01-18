Дежурное поражение от ЦСКА: уфимский клуб переиграл аутсайдера и не смог противостоять середняку

Последняя пара домашних матчей оптимизма в болельщиков не вселила. Хотя следует признать, что команда действует интересней и настырней, чем в декабре минувшего года. Безусловно, что на самоотдачу хоккеистов повлияла новая, введенная Рафаилом Ишматовым система оплаты - когда игрок, не выполняя определенные требования и проигрывая свои микроматчи, лишается части заработка. Но, как показала встреча с ЦСКА, хоккеисты еще не готовы громить ради денег всех и каждого.ДЕЖУРНЫЙ ПО <САЛАВАТУ> АНШАКОВ<Салават Юлаев> - . Гости повели в счете, но это ни к чему хорошему их не привело.