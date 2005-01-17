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Благовещенский кошмар: корреспондент "МК" провел собственное расследование "беспредела" башкирской милиции

17 января 2005, 12:27
"Благовещенский кошмар" вот уже больше месяца будоражит всю Россию. Краткое содержание таково: 10 декабря - как раз во Всемирный день защиты прав человека - толпа омоновцев, вооруженная дубинками и автоматами, высадилась в центре небольшого башкирского города и провела показательную зачистку мужского населения, которая, по мнению наблюдателей, больше походила на изощренную пытку. Людей заставляли стоять по 5 часов, непрерывно избивали, требовали подписывать пустые протоколы...Правозащитники и журналисты пришли в ужас. Руководство МВД РФ - тоже.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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