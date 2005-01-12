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Во время приступа белой горячки алкоголик зарезал жену и годовалую дочь

12 января 2005, 02:05
Кровавую бойню в собственном доме устроил 34-летний житель села Слакбаш Белебеевского района Башкирии. В ночь с субботы на воскресенье он жестоко расправился со своей 45-летней супругой и годовалой дочерью. Как сообщил в Уфе> следователь Белебеевской межрайонной прокуратуры Тимур Зайнеев, пьяница пребывал в страшном запое без малого три недели, ежедневно принимая вовнутрь все, что горит. В результате в уик-энд он впал в состояние крайней алкогольной агрессии, принялся буянить, угрожать жене и детям, которых в семье было четверо.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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