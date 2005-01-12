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Эпидемию гриппа в Башкирии ожидают в феврале

12 января 2005, 02:04
Эпидемия гриппа, которую инфекционисты ожидали в период смены годового цикла, скорее всего, придет в Башкирию на исходе января, подъем заболеваемости начнется в 20-х числах первого месяца нового года. Как сообщила в Уфе> начальник отдела Центра Госсанэпидемнадзора РБ Зухра Шагиева, осуществляющая круглогодичный мониторинг заболеваемости гриппом во всех городах и районах республики, ситуация в целом по Башкирии оценивается как . По словам Зухры Афгановны, пиковых значений заболеваемость гриппом и ОРЗ достигнет в середине февраля и завершится вспышками в марте.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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