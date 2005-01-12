mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Дома и больницу угрожали взорвать сироты

12 января 2005, 02:03
Малолетних телефонных террористов задержали в Баймаке в минувший четверг.Как сообщил в Уфе> сотрудник пресс-службы республиканского министерства внутренних дел, диспетчеры службы этого города в башкирском Зауралье были крайне удивлены, когда приняли странный телефонный звонок. , - раздалось из трубки. Медики даже сначала не поняли, у кого из персонала в квартире может находиться взрывное устройство, но потом сочли, что угроза, скорее всего, касается Центральной городской больницы. В клинику немедленно выехала опергруппа.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04