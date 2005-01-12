Дома и больницу угрожали взорвать сироты

Малолетних телефонных террористов задержали в Баймаке в минувший четверг.Как сообщил в Уфе> сотрудник пресс-службы республиканского министерства внутренних дел, диспетчеры службы этого города в башкирском Зауралье были крайне удивлены, когда приняли странный телефонный звонок. , - раздалось из трубки. Медики даже сначала не поняли, у кого из персонала в квартире может находиться взрывное устройство, но потом сочли, что угроза, скорее всего, касается Центральной городской больницы. В клинику немедленно выехала опергруппа.