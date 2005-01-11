Запоздавшая охота: <Салават Юлаев> наконец-то начал зарабатывать очки

Родная, до боли знакомая бело-зеленой раскраской хоккейная команда провела самый успешный выезд в сезоне 2004-2005 годов - в Санкт-Петербурге был повержен Спортивный клуб армии, а в Череповце уфимцы лишь в овертайме уступили "Северстали". На первый взгляд для нынешней дружины Ишматова это "достижение" - что-то из ряда вон выходящее и должно восхищать. Но вот простой вопрос: "Что это даст?" Ведь "Салават Юлаев", которому на пятки наступает московский "Спартак", все так же находится на невысоком тринадцатом месте и от зоны обещанного плей-офф его отделяет более 20 очков.