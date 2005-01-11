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Запоздавшая охота: <Салават Юлаев> наконец-то начал зарабатывать очки

11 января 2005, 22:31
Родная, до боли знакомая бело-зеленой раскраской хоккейная команда провела самый успешный выезд в сезоне 2004-2005 годов - в Санкт-Петербурге был повержен Спортивный клуб армии, а в Череповце уфимцы лишь в овертайме уступили "Северстали". На первый взгляд для нынешней дружины Ишматова это "достижение" - что-то из ряда вон выходящее и должно восхищать. Но вот простой вопрос: "Что это даст?" Ведь "Салават Юлаев", которому на пятки наступает московский "Спартак", все так же находится на невысоком тринадцатом месте и от зоны обещанного плей-офф его отделяет более 20 очков.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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