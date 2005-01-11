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Тайны следствия. Начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма о самых жестоких преступлениях в Башкирии

12 января 2005, 00:51
Андрей Ганцев уже два года возглавляет отдел по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Башкирии. Могучая фигура, интеллигентные очки - глядя на него, задумываешься о некоем книжном персонаже, который и преступника может повалить одной рукой, и преступление раскрыть тонкой работой интеллекта. Андрей Васильевич нас не разочаровал:- Детективы почитать люблю, но особенно в последнее время нравится Борис Акунин и его герой следователь по особо важным делам Эраст Фандорин.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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