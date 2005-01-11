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Сенсация! 17 человек избили и изнасиловали 28 тысяч жителей

12 января 2005, 01:30
- Утром раздался звонок, - рассказывает уполномоченный по правам человека в РБ Чингиз Газизов. - Звонит парень из Сургута, я даже не запомнил из какого издания. И спрашивает меня: что вы можете сказать по поводу зверств, творящихся в Башкирии? Я просто опешил, потому что человек из далекого северного города уверен, что наша республика - отдельное полицейское государство, где милиция творит страшное беззаконие.Башкирский Благовещенск превратился едва ли не в центр вселенной.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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