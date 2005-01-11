Прокуратура Башкирии опротестовала 652 республиканских закона

Профессия прокурора предполагает особый характер - непредвзятый, не склонный к эмоциям и беспристрастный. Поэтому всегда странно видеть на надзорном посту женщину - ведь известно, что слабый пол не отличается эмоциональным спокойствием, а зачастую и вовсе склонен преувеличивать и фантазировать. Поэтому, когда женщина добивается на правоохранительном поприще определенных высот, это вызывает по меньшей мере уважение. Людмила Ахметшина - моложавая изящная дама, явно умеющая следить за собой - на тонких пальцах скромное кольцо, строгий костюм оживлен аккуратной брошью.