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Прокуратура Башкирии опротестовала 652 республиканских закона

12 января 2005, 01:53
Профессия прокурора предполагает особый характер - непредвзятый, не склонный к эмоциям и беспристрастный. Поэтому всегда странно видеть на надзорном посту женщину - ведь известно, что слабый пол не отличается эмоциональным спокойствием, а зачастую и вовсе склонен преувеличивать и фантазировать. Поэтому, когда женщина добивается на правоохранительном поприще определенных высот, это вызывает по меньшей мере уважение. Людмила Ахметшина - моложавая изящная дама, явно умеющая следить за собой - на тонких пальцах скромное кольцо, строгий костюм оживлен аккуратной брошью.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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