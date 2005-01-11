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130 человек эвакуировали из горящего общежития по приставным лестницам

12 января 2005, 01:58
Первая декада нового года принесла республике около 100 пожаров, в которых погибли 12 человек, причем жизни девятерых из них огонь унес в новогоднюю ночь.Как сообщил в Уфе> сотрудник Управления государственной противопожарной службы МЧС РБ Марат Бурханов, в селе Воскресенское Кугарчинского района заживо сгорел 74-летний пенсионер. Одинокий старик был любителем спиртного. В изрядном подпитии в два часа дня пенсионер заснул, и даже начавшийся пожар не смог его разбудить. Предположительной причиной возгорания пожарные называют старенькую печь.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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