130 человек эвакуировали из горящего общежития по приставным лестницам

Первая декада нового года принесла республике около 100 пожаров, в которых погибли 12 человек, причем жизни девятерых из них огонь унес в новогоднюю ночь.Как сообщил в Уфе> сотрудник Управления государственной противопожарной службы МЧС РБ Марат Бурханов, в селе Воскресенское Кугарчинского района заживо сгорел 74-летний пенсионер. Одинокий старик был любителем спиртного. В изрядном подпитии в два часа дня пенсионер заснул, и даже начавшийся пожар не смог его разбудить. Предположительной причиной возгорания пожарные называют старенькую печь.