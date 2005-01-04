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Вопросы високоса: "Оно ведь копится-копится, а потом и громыхнуть может"

4 января 2005, 21:18
Накануне Нового года мы попросили ведущих политологов расставить события года "по ранжиру" (см. обобщенный рейтинг). И прокомментировать три пункта, которые каждый посчитал самыми важными."До и после Беслана", "До и после Украины" - "критические точки" обозначены разные. Но из слов наших собеседников можно сделать общий вывод: уходящий год для российской политики стал переломным. СОБЫТИЯ ГОДА 1. Беслан. 2. Провал нашей политики и политтехнологов на Украине. 3. Дело ЮКОСа. 4. Введение назначаемости губернаторов. 5. Монетизация льгот. 6.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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