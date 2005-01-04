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Вьетнамец зарезал свою подружку, чтобы не жульничала в карты

4 января 2005, 23:56
Находившегося в розыске преступника - 43-летнего гражданина Вьетнама задержали перед самым Новым годом в Кирове башкирские оперативники. Иностранец подозревается в убийстве своей землячки в городе Октябрьском. Это первое и пока единственное правонарушение, совершенное гражданином Вьетнама на территории Башкирии. Всего в этом году зарубежными гостями было совершено 290 преступлений. Как сообщил в Уфе> первый заместитель начальника Октябрьского ГОВД Наиль Ишмаков, жертвой вьетнамского предпринимателя стала его подружка.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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