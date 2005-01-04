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Салям Алейкум, Кличко!

4 января 2005, 18:43
Самый, наверное, любимый жанр читателей - <прямая линия> с гостем редакции. А уж когда этих гостей двое - и зовут их Виталий и Владимир Кличко... Конечно, телефон не замолкал! - Вы позвонили в газету и попали случайно на Виталия Кличко - так обычно начинал отвечать старший брат.- Это радует, - отвечала читательница (вообще звучали почему-то все больше женские голоса).- Вы можете задать вопрос одному из братьев. Наверняка Владимиру!- А кто из вас более разговорчив?- Владимир, наверное. Особенно с девушками с таким голосом, как у вас...- Спасибо. Меня зовут Елена Макарова.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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