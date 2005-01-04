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Рубщика сосен заставили раскошелиться на 300 тысяч рублей

5 января 2005, 00:02
Под занавес года, объявленного в Башкирии Годом экологии и охраны окружающей среды, своеобразные <природоохранные> итоги подвела республиканская прокуратура. Как сообщил в Уфе> заместитель прокурора РБ, старший советник юстиции Валерий Гатауллин, если раньше статьи Уголовного кодекса применялись на практике довольно редко, то сейчас они <работают> все чаще и чаще. Так, например, в Караидельском районе местный житель Алексей Бабин, стараясь быть незамеченным, вырубил 46 сосен. Однако продать хвойные деревья вальщик леса не успел.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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