Рубщика сосен заставили раскошелиться на 300 тысяч рублей

Под занавес года, объявленного в Башкирии Годом экологии и охраны окружающей среды, своеобразные <природоохранные> итоги подвела республиканская прокуратура. Как сообщил в Уфе> заместитель прокурора РБ, старший советник юстиции Валерий Гатауллин, если раньше статьи Уголовного кодекса применялись на практике довольно редко, то сейчас они <работают> все чаще и чаще. Так, например, в Караидельском районе местный житель Алексей Бабин, стараясь быть незамеченным, вырубил 46 сосен. Однако продать хвойные деревья вальщик леса не успел.