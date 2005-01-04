Ночь. Улица. <Фонарь>: самым распространенным новогодним подарком для пьяных уфимцев стал синяк под глазом

Самая длинная ночь в году всегда выливается в усиленную работу людей многих профессий. И речь идет не только о силовых структурах - в уфимских роддомах в ночь с 31-го на 1-е приняли тринадцать детишек - семь мальчиков и шесть девочек, причем двум роженицам, пришлось делать сложную хирургическую операцию - кесарево сечение. В родильном отделении больницы № 8 девочка появилась в 00.05 минут, в роддоме № 4 крик новорожденного мальчика раздался на пять минут позже. Дежурили врачи и во всех приемных покоях городских больниц, ожидая пациентов с травмами, полученными на новогодних горках.