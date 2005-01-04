Грабя стариков, мошенники представлялись сантехниками

В Орджоникидзевском районе Уфы задержаны двое мошенников, которые для незаконного обогащения пользовались доверчивостью пенсионеров и действовали под видом сантехников. Пожилые люди раскошеливались за пустые обещания аферистов заменить трубы со скидкой. Как сообщили в Уфе> в пресс-службе МВД РБ, к ветерану войны уфимцу Евгению Атрощенко мошенники пришли сразу после получения им пенсии. Прилично одетые молодые люди отрекомендовались сотрудниками столичного горсовета. А в доказательство предъявили документы.