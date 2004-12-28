Перед Новым годом из продажи изъяли около 30 тысяч петард и фейерверков

Встречу Нового года трудно представить без красочных фейерверков, бенгальских огней и выстрелов хлопушек. В предновогодние дни спрос на них возрастает в десятки раз, и некоторые предприимчивые граждане умело этим пользуются. Как сообщила "МК" в Уфе" сотрудник пресс-службы МВД РБ Альмира Шафигуллина, торговля всякого рода хлопушками предполагает наличие соответствующих разрешений. Но, к сожалению, не все реализаторы праздничных украшений имеют таковые на руках.