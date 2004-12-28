Ночной дозор: В новогоднюю ночь будут работать бригады экстренной помощи

Новогодняя ночь - единственная в году, когда даже детям позволено веселиться и забыть о сладком сне.В эту ночь кто-то будет наслаждаться праздничной телепрограммой, кто-то отправится в гости или на романтическое свидание, кто-то будет до упаду кататься на горках, попутно забираясь под елочку, чтобы выпить для сугрева. А кто-то под этой самой елочкой и проведет весь праздник. Но мало кто из нас, счастливцев, задумывается о том, что целая армия людей в ночь с 31 декабря на 1 января будет трудиться.