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Ночной дозор: В новогоднюю ночь будут работать бригады экстренной помощи

29 декабря 2004, 00:46
Новогодняя ночь - единственная в году, когда даже детям позволено веселиться и забыть о сладком сне.В эту ночь кто-то будет наслаждаться праздничной телепрограммой, кто-то отправится в гости или на романтическое свидание, кто-то будет до упаду кататься на горках, попутно забираясь под елочку, чтобы выпить для сугрева. А кто-то под этой самой елочкой и проведет весь праздник. Но мало кто из нас, счастливцев, задумывается о том, что целая армия людей в ночь с 31 декабря на 1 января будет трудиться.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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