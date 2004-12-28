Не учи учёного: По мнению экономистов-реформаторов, траты на образование бессмысленны

Систему российского образования трясет уже без малого 10 лет. Но теперь реформаторы пошли дальше тестов по литературе и введения единого госэкзамена. Молодые экономисты, возглавляемые Германом Грефом, посчитали, что: государство тратит слишком много денег на образование. И родили законопроект, согласно которому техникумам, училищам и вузам будет отказано в государственной поддержке. Теперь, по мнению молодых реформаторов, денежные вливания в сферу образования должны поступать в соответствии с конечным продуктом.