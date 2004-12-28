mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Не учи учёного: По мнению экономистов-реформаторов, траты на образование бессмысленны

28 декабря 2004, 23:39
Систему российского образования трясет уже без малого 10 лет. Но теперь реформаторы пошли дальше тестов по литературе и введения единого госэкзамена. Молодые экономисты, возглавляемые Германом Грефом, посчитали, что: государство тратит слишком много денег на образование. И родили законопроект, согласно которому техникумам, училищам и вузам будет отказано в государственной поддержке. Теперь, по мнению молодых реформаторов, денежные вливания в сферу образования должны поступать в соответствии с конечным продуктом.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04