mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Михаил Задорнов: Реформа образования - массовая дебилизация

28 декабря 2004, 23:28
Известного сатирика Михаила Задорнова грядущая реформа образования задела сильнее, чем депутатов и чиновников. По его мнению, задумали реформу бедные духом люди, которые не понимают, что она несет социальное зло. Ведь одно дело, когда государство обкрадывает свой народ материально, а другое - лишает духовного развития. И второе, по мнению сатирика, намного опаснее. Впрочем, ему слово. После развала Советского Союза стало ясно, что советская система образования во многом была лучше западной.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04