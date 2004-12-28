Михаил Задорнов: Реформа образования - массовая дебилизация

Известного сатирика Михаила Задорнова грядущая реформа образования задела сильнее, чем депутатов и чиновников. По его мнению, задумали реформу бедные духом люди, которые не понимают, что она несет социальное зло. Ведь одно дело, когда государство обкрадывает свой народ материально, а другое - лишает духовного развития. И второе, по мнению сатирика, намного опаснее. Впрочем, ему слово. После развала Советского Союза стало ясно, что советская система образования во многом была лучше западной.