Беглянка из детдома приняла смерть на окраине Уфы

В минувшую субботу в Уфе трагически оборвалась жизнь 13-летней Насти Резиной, воспитанницы Симского детского дома. Как сообщили "МК" в Уфе" в Орджоникидзевском РУВД, девочка погибла на окраине столицы Башкирии неподалеку от электролампового завода. Примерно в 16.30 со стороны улицы Грибоедова по направлению к Садовой улице двигался автомобиль "Москвич", школьница же шла по обочине трассы и вдруг резко стала пересекать проезжую часть. Водитель не успел ни затормозить, ни сдать влево и сшиб девочку. Травмы оказались не совместимыми с жизнью: бедняжка скончалась на месте.