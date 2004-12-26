Аравийский рай

ЕСЛИ ВЫ ИЗБАЛОВАНЫ ЗАПАДНЫМИ И ЮГО-ВОСТОЧНЫМИ КУРОРТАМИ, НЕ ДАЙ ВАМ АЛЛАХ ПРИЕХАТЬ В ОАЭНедавно посчастливилось пройти хожеными-перехожеными тропами российского шоп-туризма. Однако во время экскурсии в ОАЭ меркантильные мечты пришлось забыть, денег на золото, меха и дубленки не было и от этой безнадеги пришлось утолять свои гуманитарные потребности. Что было очень кстати: только освободившись от корыстных интересов можно ощутить сухой полуденный пар на улицах Дубая, увидеть бесконечно белые одежды арабов и репатриантов и нью-йоркские небоскребы в районе Персидского залива.