Кромешная тьма. «Спартак» не оставил «Салавату Юлаеву» шансов

Пас под синюю линию — основной козырь «Спартака»

«Красное-белые» начали так, словно им надо срочно отыграться — сразу пошли вперед и уже на первой минуте сумели надолго задержаться в зоне «юлаевцев». Московская команда вообще атаковала много, несмотря на солидное отставание по времени в атаке (15:04-8:40 в пользу «СЮ»). Просто они легко проходили среднюю зону.

На самом деле, они ее фактически не проходили, если воспринимать слово буквально. Пас из глубину под чужую синюю — и все, сразу тройка нападения «зеленых» отрезана, а свои быстро подключаются. Уфимцы не сумели сохранить «притяжение между молекулами» и допускали разрывы. Первый гол хорошо воплощает пользу длинного паса.

Вкупе с быстрыми передачами, чуть лучшими вбрасываниями, отличным подбором, достаточно немалым числом блокированных бросков (18) и выросшим число пасов вперед в третьем периоде «Спартак» сумел обеспечить себе достаточный контроль за шайбой, чтобы мешать «Салавату». Они были быстры, они отлично понимали друг друга и они показали готовность к плей-офф.

Да, были и оффсайды, целых шесть за матч, однако, в общем и в целом зачин атак у столичной команды был лучше, они лучше видели друг друга и за счет этого создавали моменты:

На 8-й минуте забыли у дальней штанги Федора Малыхина,

На 14-й опять же Малыхин выходил с Александром Хохлачевым 2 в 1,

На 17-й снова Малыхин попал в штангу (его показатель xG, несомненно, пробил потолок).

В итоге «Спартак» вел 3:0 спустя 12 минут и 14 секунд матча. «Красно-белые» сумели повторить свою крупнейшую победу над «СЮ» в истории российских чемпионатов.

СЮ Спартак Corsi for (CF) 80 58 CF, % 57,97% 42,03% Голы 5 на 5 1 5 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 33 29 PDO, % 85,79% 114,21% Броски мимо створа 34 21 БВ вообще 38 31 Доля БВ в общем числе бросков 52,78% 59,62% БВ за минуту в атаке 2,52 3,58 Блокшоты за минуту в защите 1,38 1,19 БВ после ВВбр 5 на 5 1 3 БВ сходу 5 на 5 3 1 БВ первой тройки 9 7 БВ защитников 12 13 Пробросы 5 на 5 3 2 ВВбр после пробросов 2 3 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 25 32 Брак при входе 5 на 5 25 21 Успешный вход, % 50,00% 60,38% Вброс 5 на 5 4 4 Брак при вбросе 5 на 5 16 15 Успешный вброс, % 20,00% 21,05% Использование входа 5 на 5, % 71,43% 73,61% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 37 43 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 93 90 Смены в атаке, % 39,78% 47,78% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 13 16 Доля входа с БВ 26,00% 30,19% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 2 1 Доля вброса с БВ 10,00% 5,26% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 20 21 Доля смен с БВ 15,38% 15,79%

Фото: «Салават Юлаев»

Тренерский штаб Цулыгина выступил в роли зрителей

Ясно, что башкирской команде надо было давать ответ. Отрыв от девятого места достаточно большой, однако, он заработан скорее слабостью преследователей, чем собственным результатами. «Это не ты выиграл, это я проиграл», как говорил один некогда примечательный рэпер.

Но принципиально «СЮ» после первого перерыва не изменился. Да, стали бежать быстрее, да, была пара бросков сходу плюс помогло большинство, но остроты было немного. Количественно давление было, однако, ни разу за второй период Юлиуса Гудачека не поставили в безвыходное положение. Второй гол в третьем — просто нелепый отскок от «спартаковского» защитника, сами фактически не забили.

Было четыре попытки большинства, одна из которых — подарок невнимательного рефери. Строго говоря, Юлиус Гудачек не сдвигал ворота — он просто пытался от них оттолкнуться, а они выскочили из закрепления (к слову, не впервые такое в Уфе).

Перемешать звенья? Добавить больше прессинга? Банально чаще набрасывать и идти на добивание? Хорошие стандартные идеи, только фактически они не были реализованы. Такое ощущение, будто в некоторых матчах Николай Цулыгин с коллегами просто дают карт-бланш иностранцам и Никите Сошникову — спасайте как-нибудь, мы не знаем, что делать.

Я не говорю обязательно про крутейший камбэк, но и проигрывать надо достойно. «Спартак» где-то наполовину составлен из игроков, которых в более богатых клубах посчитали слишком старыми или уже не теми. А «Спартак» берет и выигрывает. Третий гол полностью соорудили экс-игроки «Салавата». Кстати, это снова про разрывы в средней.

Иногда они терпят, сжав зубы в концовке, иногда не очень красиво играют, иногда все на тоненького, но побеждают. Олег Знарок полностью заслужил негатив за работу и поведение в СКА и сборной, но сейчас он и его команда достойны уважения.

Все статьи, обсуждения и прочее очень кратко и емко подытоживаются так: «Салават Юлаев» транжирит свой потенциал и бюджет как команда и как организация из-за непонятного управления. Цулыгину даже пришлось извиняться на пресс-конференции.

Но я хочу обратить внимание не сколько на это, а на то, что на сей раз без оправданий перелетами, болезнями, единичными ошибками и прочим. Потому что это не уровень Уфы — отмазываться, утешаться и терпеть. Дожили — за плей-офф биться надо. Через пару лет будем хвалить за восьмое место?

Фото: «Салават Юлаев»

Метсола и Хартикайнен установили личные антирекорды, Умарк подарил гол гостям

Предыдущий материал об игре с «Адмиралом» был посвящен в том числе уфимским финнам, которые во многом заложили фундамент победы над Владивостоком. Полоса белая — полоса черная. Буквально на следующий матч представители страны озер оказались антигероями.

Фото: «Салават Юлаев»

Юха Метсола пропустил три гола за десять бросков и был заменен, сыграв на тот момент 12 минут и 14 секунд. Так рано финского кипера еще никогда в КХЛ не меняли. Прежний «рекорд» был установлен 6 февраля 2016-го (13:28 в игре «Амур» — «Медвешчак» 3:6).

Теему закончил матч с показателем полезности -4. Такого с ним в КХЛ вообще никогда не было. Справедливости ради, номер 70 скорее был «не в том месте не в то время», чем допускал непосредственно голевые ошибки. Хотя показанный выше гол Федорова в том числе и на его совести.

Наконец, Линус Умарк. Я думаю, у каждого болельщика «СЮ» есть друг, который его ненавидит. Часто Линус допускает обрез в зоне атаки, что позволяет оппоненту контратаковать. На сей раз он буквально выдал пас сопернику — Хартикайнен физически не принял бы пас, Сакари Маннинену почему-то 67-й не ассистировал.

Маннинен — не центр, Ларсен — не защитник

Он не набирает очки 5 матчей, не забрасывает 12, повторил личный антирекорд по проценту выигранных вбрасываний, если их было минимум 20 (35%) и он в топ-6. Это Сакари Маннинен. Похоже, в «Йокерите» и сборной Финляндии знают какой-то секрет, как его использовать. В Уфе номер 65 нередко ошибается, а в позиционных атаках даже шайбу почти не дают.

У этого парня контракт до 31 апреля 2021 года. Может, он окажется героем плей-офф и так компенсирует «регулярку»? Правда, еще в плей-офф оказаться надо.

Фото: «Салават Юлаев»

Филип Ларсен лучший свой хоккей в «СЮ» показывал лишь в сезоне 17/18. Эркка Вестерлунд явно не нашел общего языка с большинством российских игроков команды, однако, Ларсен его знал и уважал давно. При Профессоре датчанин, конечно, тоже допускал ляпы в обороне, но гораздо больше помогал в атаке. Он играл вдохновенно, эффективно и эффектно.

В прошлом сезон он явно страдал. Николай Цулыгин сильно ограничил защитника в движении. Максимум разрешал бросать от синей 5 на 4. Пользы не ощутил ни клуб, ни сам он. В сезоне 19/20 для Филипа наступила оттепель, он снова начинает атаки, подключается, делает прострелы. Однако, все еще слаб в защите. 36-й никак не помешал забросить второй и пятый голы.

Селекция приносит лишь головную боль. Василий Чижов и Александр Курносов не сумели заменить Леонида Вайсфельда и Романа Беляева в качестве строителей состава — среди новичков команды позитивно можно отметить только Никиту Сошникова и то с оговорками на его игру в защите, незаметность с топ-клубами и голевые засухи.

Что будет дальше

Вероятно, «Салават» все же попадет в плей-офф и, быть может, даже с пятого места, если у «Сибири» затянутся проблемы после паузы на Евротур. Разумеется, в оставшихся матчах будут набраны очки, совсем плохо все не будет — собираться на отдельные игры команда умеет. Однако, предпосылок для ударной победной серии на данный момент нет.

В плей-офф сейчас уфимцы выходят на «Барыс». Это, впрочем, не принципиально, ибо за «регулярку» не сформировалось первого звена и Юха Метсола уже не такая стена. «Спартак» ему просто все верхом бросал и забивал. Поэтому говорить о готовности «юлаевцев» пока не приходится и даже на пике возможностей победа в раунде с любым оппонентом зависит от чужой несобранности. Сам «Салават» пока не дал достаточных оснований считать себя сильной командой.