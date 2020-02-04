«Салават Юлаев» в межсезонье может сменить главного тренера и руководство

Как стало известно от нескольких независимых источников, близких к ХК «Салават Юлаев», Васильев — единственный рассматриваемый вариант для замены. По поступившей информации, в прошлом году Михаил Васильев возглавил молодежную команду «Толпар» по инициативе спортивного директора клуба Василия Чижова и заменить Николая Цулыгина — его идея. Цулыгин может сохранить свой пост лишь при завоевании Кубка Гагарина или медалей.
При этом кандидатура Васильева окончательно не утверждена куратором клуба от властей Башкортостана Ринатом Башировым, занимающим пост заместителя администрации главы Башкирии. По имеющимся данным, генеральный директор клуба Александр Курносов фактически не влияет на решения, принимаемые Чижовым вместе с Башировым и занимает должность больше формально.
При этом позиции Чижова полностью зависят от господина Баширова — они вместе занимались хоккеем в спортивной школе, а сам президент клуба играет в любительской команде Ночной хоккейной лиги, которую тренировал Чижов. Ринат Баширов в «Салавате Юлаеве» занимает должность Председателя Совета Клуба, однако, ни полный состав, ни функционал этого органа доподлинно неизвестны и организацией публично не раскрываются.
Источники Медиакорсети сообщают, что власти республики недовольны тем, как функционирует хоккейная система в Башкортостане. Наряду с тем, что руководители «Салавата Юлаева» не показывают должный результат, не оказывается поддержки и местной федерации хоккея. Сейчас на уровне руководства республики обсуждаются два-три кандидата из числа известных хоккеистов и функционеров, которые сменят руководителей клуба либо до начала плей-офф, либо сразу после окончания сезона.
Согласно имеющейся информации, Александр Курносов и Василий Чижов испытывают сложности в общении с агентами как действующих игроков команды, так и новичков, что усложняет комплектацию состава. Как утверждается, общение «СЮ» с другими клубами стало сложнее после слов Чижова о том, что «СКА много [зарплат] прячет в бонусах».
Допускается смена руководителей клуба как за неудовлетворительную работу, так и за негативный публичный имидж. Напомним, в прошлом один из уфимских хоккеистов обвинил Чижова в вымогательстве.
Игроки, ныне выступающие в команде и у которых истекают контракты в апреле этого года, не хотят связывать своё будущее с «Салаватом Юлаевым» именно из-за нездоровой ситуации внутри клуба и уже определяются с будущими командами. По сообщениям коллег, некоторые игроки недовольны своими контрактами.
На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в восточной конференции. Команда проиграла 6 из 9 последних матчей. «Толпар» при Михаиле Васильеве лидирует на Востоке МХЛ, однако, в команде почти не играют перспективные уфимские игроки, включая защитника юниорской сборной России Шакира Мухамадуллина и первого звена команды 2001 года рождения (победители ЮХЛ).