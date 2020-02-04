«Салават Юлаев» в межсезонье может сменить главного тренера и руководство

Источники Медиакорсети сообщают, что власти республики недовольны тем, как функционирует хоккейная система в Башкортостане. Наряду с тем, что руководители «Салавата Юлаева» не показывают должный результат, не оказывается поддержки и местной федерации хоккея. Сейчас на уровне руководства республики обсуждаются два-три кандидата из числа известных хоккеистов и функционеров, которые сменят руководителей клуба либо до начала плей-офф, либо сразу после окончания сезона.