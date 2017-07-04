Мэр Уфы о потопе: Дома втыкали 70 лет, потом лепили дороги без ливнёвок

Сегодня на оперативке уфимской мэрии глава администрации города Ирек Ялалов коснулся темы недавних обильных дождей, которые вызвали настоящий потоп на улицах. По мнению уфимского градоначальника, в потопах на уфимских улицах виновата ливнёвая канализация, которая не справляется с аномальными дождями. Также он напомнил, что «ливнёвками» в городе оборудованы лишь 9% улиц.
- Мы сначала дома втыкали 70 лет, потом лепили дороги без ливневок, а теперь чудом хотим исправить все за год, – сказал Ирек Ялалов на традиционном оперативном совещании в администрации города.
Также он строго настрого запретил строить микрорайоны без сети ливневой канализации.
- Всех предупреждаю, кто ещё раз, своей рукой посмеет выбросить эту сеть из проекта реализации объекта, будет иметь проблемы, очень серьёзные и как застройщик, и как чиновник, - пригрозил присутствующим, подчинённым Ялалов.