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Мэр Уфы о потопе: Дома втыкали 70 лет, потом лепили дороги без ливнёвок

4 июля 2017, 13:16
Ирек Ялалов высказался о потопах, случающихся после крупных дождей в Уфе.

Сегодня на оперативке уфимской мэрии глава администрации города Ирек Ялалов коснулся темы недавних обильных дождей, которые вызвали настоящий потоп на улицах. По мнению уфимского градоначальника, в потопах на уфимских улицах виновата ливнёвая канализация, которая не справляется с аномальными дождями. Также он напомнил, что «ливнёвками» в городе оборудованы лишь 9% улиц.

- Мы сначала дома втыкали 70 лет, потом лепили дороги без ливневок, а теперь чудом хотим исправить все за год, – сказал Ирек Ялалов на традиционном оперативном совещании в администрации города.

Также он строго настрого запретил строить микрорайоны без сети ливневой канализации.

- Всех предупреждаю, кто ещё раз, своей рукой посмеет выбросить эту сеть из проекта реализации объекта, будет иметь проблемы, очень серьёзные и как застройщик, и как чиновник, - пригрозил присутствующим, подчинённым Ялалов.

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