Мэр Уфы о потопе: Дома втыкали 70 лет, потом лепили дороги без ливнёвок

Сегодня на оперативке уфимской мэрии глава администрации города Ирек Ялалов коснулся темы недавних обильных дождей, которые вызвали настоящий потоп на улицах. По мнению уфимского градоначальника, в потопах на уфимских улицах виновата ливнёвая канализация, которая не справляется с аномальными дождями. Также он напомнил, что «ливнёвками» в городе оборудованы лишь 9% улиц.