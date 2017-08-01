В Башкирии новая дорога для жителей Иглино обернулась потопом

Проблема отсутствия ливневки на улице Куйбышева вскрылась этим летом – в период обильных дождей. Участки около двух домов - на ул. Куйбышева 2/1 и ул. Мичурина, 1 – оказались буквально залиты водой.
- Все дело в том, что дорогу в прошлом году построили с нарушением строительных норм, - рассказала Медиакорсети жительница дома на ул. Куйбышева 2/1 Раиса Искандарова. – Теперь мой участок в 15 соток затапливает постоянно, такая же ситуация у соседей напротив. Обращались в администрацию, пришла отписка, затем в районную прокуратуру – она написала фактически то же самое, что и в администрации.
Чиновники администрации Иглинского района между тем не считают виноватыми ни себя, ни подрядчика, строившего дорогу. По словам главного архитектора Игоря Артемьева (в настоящий момент и.о. зам главы по жизнеобеспечению и строительству), построить ливневку на ул. Куйбышева не удалось, потому что дорога очень узкая и находится в частной собственности.
- Несколько участков в начале улицы Куйбышева находятся на нашем балансе, а в частной собственности у владельцев участков, - пояснил Артемьев Медиакорсети. – Когда проводилось межевание этих участков, риэлторы, видимо, стремясь сделать больше участков, разграничили их с нарушениями. По нормам дорога между участками должна быть в ширину 3,5 метра, плюс 1,5 метра на тротуар. В реальности же около нескольких участков дорога начинается от ширины в 5 метров, но сокращается до двух. В этот самом конце ливневку невозможно обустроить физически, кроме того, мы не можем заходить на территории частных собственников. Именно поэтому эти последние два участка, с самой узкой шириной дороги, теперь затапливает.