В Башкирии новая дорога для жителей Иглино обернулась потопом

- Несколько участков в начале улицы Куйбышева находятся на нашем балансе, а в частной собственности у владельцев участков, - пояснил Артемьев Медиакорсети. – Когда проводилось межевание этих участков, риэлторы, видимо, стремясь сделать больше участков, разграничили их с нарушениями. По нормам дорога между участками должна быть в ширину 3,5 метра, плюс 1,5 метра на тротуар. В реальности же около нескольких участков дорога начинается от ширины в 5 метров, но сокращается до двух. В этот самом конце ливневку невозможно обустроить физически, кроме того, мы не можем заходить на территории частных собственников. Именно поэтому эти последние два участка, с самой узкой шириной дороги, теперь затапливает.