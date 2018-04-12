В уфимском Ботаническом саду ликвидировали потоп

Ящики с рассадой и горшки с саженцами сотрудники подняли повыше. К счастью, с потопом удалось быстро справится. В оранжерею с тропическими растениями вода почти не попала. Как сообщили в «Медиакорсети» в приемной ботанического сада, воду из теплиц уже убрали.