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В уфимском Ботаническом саду ликвидировали потоп

12 апреля 2018, 11:23
Талыми водами были подтоплены оранжерея и теплица.

Оранжерею и теплицы Южно-Уральского ботанического сада-института затопило талыми водами. Сообщение об этом было опубликовано на официальной странице института ВКонтакте.

- Впервые за всю историю Ботанического сада теплицу и оранжерею затопило. Растения плавают! Спасаем как можем. Откачиваем воду каждые 30 минут, — пишет сотрудница ботсада Надежда Рязанова.

Ящики с рассадой и горшки с саженцами сотрудники подняли повыше. К счастью, с потопом удалось быстро справится. В оранжерею с тропическими растениями вода почти не попала. Как сообщили в «Медиакорсети» в приемной ботанического сада, воду из теплиц уже убрали.

Насколько пострадали растения, пока сказать сложно.

#Новости#Рита Расулева#Общество
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